MotoGp Jerez, favoriti e strategie per la gara (Di sabato 25 luglio 2020) Jerez de la Frontera, 25 luglio 2020 " Si preannuncia un gran premio di Andalusia entusiasmante domani a Jerez de la Frontera. Le favorite, in assenza di Marquez , che ha provato ieri e oggi ma deciso ... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : ?? Show tra fratelli in diretta su Sky, dopo le #FP2 a Jerez! @ValeYellow46 intervista @Luca_Marini_97, che a sua v… - SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - SkySportMotoGP : 'Fatti passi avanti, moto più veloce' ? Le parole di @ValeYellow46 dopo le libere del venerdì a Jerez ???? ? ??… - Gazzetta_it : Bagnaia: 'L'esperienza aiuta'. Lui e Morbidelli sognano il podio - ilovedog819 : RT @SkySportMotoGP: Marquez rinuncia alla gara: 'Ci ho provato, adesso posso dormire sereno' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AndaluciaGP ht… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Jerez

Marc Marquez, dopo aver corso Libere 3 e Libere 4, è tornato al box dopo appena un giro in qualifica: il dolore al braccio destro è ancora forte, lo spagnolo ha deciso di non correre il GP d'Andalusia ...Così Marc Marquez ha raccontato il suo tentativo di essere presente alla gara di domani in MotoGp. "L'obiettivo era fare più del ... lo spagnolo - Ho detto alla Honda che sarei andato a Jerez per ...