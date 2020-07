La Spezia, incendio in Rsa. Morto un anziano (Di sabato 25 luglio 2020) incendio in Rsa a La Spezia, Morto un anziano. Le fiamme si sono originate al terzo piano della struttura. Dramma a La Spezia, dove un anziano ha perso la vita in un incendio divampato in una Rsa. Ancora da chiarire la dinamica e soprattutto le cause. Il bilancio è di un Morto e tre feriti, intossicati, trasportati in. stando alle prime informazioni i tre non sarebbero in gravi condizioni. La Spezia, incendio in Rsa L’incendio è divampato nella Rsa San Vincenzo, nel quartiere del Canaletto, La Spezia. Stando a quanto riferito dall’Ansa, le fiamme sono divampate al terzo piano della struttura. Immediato l’intervento dei vigili del ... Leggi su newsmondo

