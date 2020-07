Incendio a Torpè, in volo un Canadair da Olbia in aiuto degli elicotteri (Di sabato 25 luglio 2020) , Visited 150 times, 153 visits today, Notizie Simili: Incendio in corso a Buddusò, due elicotteri sul… Altra giornata di incendi oggi in Sardegna:… Ancora incendi in Sardegna, gli interventi degli… ... Leggi su galluraoggi

Telesardegna : Incendio nelle campagne di Torpè: in azione un Canadair - Telesardegna : Incendio nelle campagne di Torpè: in azione un Canadair - Telesardegna : Incendio nelle campagne di Torpè: in azione un Canadair - CronacheNuoresi : Grosso incendio a Torpè: un candair in supporto a due elicotteri in avaria - gpcirronis : Un incendio sta attualmente interessando la periferia sud di Torpè. Sul posto stanno intervenendo due elicotteri ar… -