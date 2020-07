In Spagna non hanno dubbi, Lautaro firmerà per il Barcellona (Di sabato 25 luglio 2020) Il caso Lautaro Martinez continua a tenere sulle spine i tifosi nerazzurri. Prima dello stop del campionato l'attaccante aveva impressionato per la facilità con la quale andava in gol in tutte le partite. Alla ripresa però il giocatore è parso più impreciso del solito e in molti hanno attribuito il calo alle continue voci sul suo futuro.DALLA Spagna: "Lautaro ARRIVERÀ"caption id="attachment 987677" align="alignnone" width="300" Inter Lautaro Martinez (getty images)/captionA proposito di voci, dalla Spagna sono sicuri che Lautaro Martinez a fine campionato non rinnoverà con i nerazzurri, ma sposerà la causa blaugrana. Il quotidiano Sport ha riportato che il giocatore ha voglia di cambiare aria e giocare con Messi ... Leggi su itasportpress

SkySportMotoGP : Gp Spagna 2020. Valentino Rossi: 'Non ancora da podio, dobbiamo migliorare' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori… - s_parisi : Europa salva grazie a #Merkel. Ha lavorato per accordo contro crisi di Italia Spagna e Portogallo. Sarebbe crisi de… - francescoseghez : 'Nel 2019, in Italia, la quota di giovani laureati non cresce (27,6%) mentre l’UE, la Francia, la Spagna e il Regno… - MatteoDonadoni2 : @robersperanza Ministro, mi può gentilmente spiegare il perché sia possibile spostarsi in tutta Europa (compresi st… - max_ronchi : Una ulteriore dimostrazione della loro vigliaccheria: aspettano sia la Spagna a richiedere il MES: se ci ripensano… -