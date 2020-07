Highlights e gol Napoli-Sassuolo 2-0: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Napoli-Sassuolo, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al San Paolo i ragazzi di Gennaro Gattuso vincono per 2-0 e trovano altri tre punti in preparazione di quella che sarà la partita più importante dell’anno, il ritorno di Barcellona. Per il Sassuolo da segnalare i quattro gol annullati per fuorigioco. LE PAGELLE E IL TABELLINO GATTUSO UNA FURIA CON I SUOI: “DIVENTO PAZZO” Leggi su sportface

SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - SkyTG24 : Genoa-Inter 0-3: video, gol e highlights della partita di Serie A - realvarriale : @VincenzoPecchi1 @sscnapoli @SassuoloUS Si riveda gli highlights e conti le palle gol costruite e non realizzate stasera da @sscnapoli . - Gherry94 : Ricapitolando: I 4 gol annullati al Sassuolo roba mai successa Poi vedi il risultato finale, le statistiche, gli hi… - Fantacalcio : VIDEO - Genoa-Inter 0-3: gol, bonus e highlights del tris nerazzurro -