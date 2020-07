Gp Andalusia, Dovizioso: "Sarà complicato centrare il podio" (Di sabato 25 luglio 2020) JEREZ - "Il podio partendo quattordicesimo diventa complicato, non bisogna pensare che è impossibile se no non partiremmo con la carica giusta. Però è un po' tosta". Andrea Dovizioso è tra i delusi al ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #MotoGp #AndaluciaGP, la dichiarazioni di Andrea #Dovizioso al termine della qualifiche - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @circuitodejerez Qualifiche: @AndreaDovizioso “Domani proveremo qualcosa di completamente diverso” - htt… - motograndprixit : #MotoGP | Gp @circuitodejerez Qualifiche: @AndreaDovizioso “Domani proveremo qualcosa di completamente diverso” -… - FormulaPassion : #MotoGP | #AndaluciaGP, la griglia di partenza - zazoomblog : MotoGp – Qualifiche Gp Andalusia: Dovizioso non passa nel Q2 Marquez si ritira! [LIVE] - #MotoGp #Qualifiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Andalusia Dovizioso

JEREZ - "Il podio partendo quattordicesimo diventa complicato, non bisogna pensare che è impossibile se no non partiremmo con la carica giusta. Però è un po' tosta". Andrea Dovizioso è tra i delusi al ...Il pilota forlivese è deluso da come è andata in qualifica e spera che in poche ore possa trovare maggior feeling: “Ma sinceramente podio o non podio, l’importante è cercare di sistemare le cose. Stia ...