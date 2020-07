Genoa-Inter 0-3, Lukaku show: doppietta e secondo posto. Le pagelle (Di sabato 25 luglio 2020) Termina 0-3 Genoa-Inter, con una doppietta strepitosa di Romelu Lukaku e il gol di Alexis Sanchez. L’Inter torna al secondo posto in classifica Allo stadio Marassi di Genova va in scena Genoa-Inter, gara valida per la 36° giornata di Serie A TIM. Gli uomini di Nicola hanno assolutamente bisogno di punti per raggiungere la salvezza matematica e scongiurare l’incubo Serie B, mentre l’Inter con una vittoria tornerebbe al secondo posto sopra l’Atalanta e a -4 dalla Juventus. Partono bene i nerazzurri, che vanno più volte vicini al vantaggio prima di raggiungerlo con Romelu Lukaku, il quale è bravo a sfruttare un cross di Biraghi ed ... Leggi su bloglive

Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - SkySport : GENOA-INTER 0-3 Risultato finale ? ? #Lukaku (34') ? #Sanchez (83') ? #Lukaku (90+3') ?? - suhebringeuy : RT @Nerazzurri_Ale: FT: Genoa 0-3 #Inter - MichaelDones91 : Chi ha voluto, fortemente, @RomeluLukaku9 all’@Inter? Proprio lui ?? #ConteIn #GenoaInter #amala #FCIM #Inter #Genoa #Inter3000 -