Formula 1, Toto Wolff fa chiarezza: “Russell non verrà in Mercedes nel 2021, ma fa parte dei nostri piani” (Di sabato 25 luglio 2020) Ha rinnovato il proprio contratto con la Williams anche nel 2021, dunque George Russell rimarrà a Grove anche nella prossima stagione. Mark Thompson/Getty ImagesIl suo futuro resta comunque legato alla Mercedes, come sottolineato da Toto Wolff: “siamo molto contenti della nostra line-up. Valtteri e Lewis lavorano molto bene, si spronano a vicenda e questo è importante per le dinamiche interne alla squadra. Dall’altra parte c’è George che ha un contratto di tre anni con la Williams e questo significa che correrà con loro anche la prossima stagione. Conosciamo bene George ed è per questo motivo che lo abbiamo preso con noi due anni fa. La Williams ha dato la possibilità a Russell di esordire in Formula 1 e per questo motivo ... Leggi su sportfair

sportface2016 : #Formula1, le dichiarazioni del team principal #Mercedes Toto #Wolff - sportface2016 : #Formula1, l'attacco di Toto #Wolff alla #Ferrari - ilPhirlosofo : @AnnaritaNinni Io le do il forza 10 mischiato al toto vegetale holistic formula, mi hanno detto che la combinazione dei due è miracolosa - ColorsSounds : #F1 Toto #Wolff ha abbandonato il suo tradizionale fair play verso la #Ferrari, rispondendo per le rime al suo omol… - antonellacirce1 : RT @KitemuoT: @AzzurraBarbuto Ma vedi quanto ci voleva poco... bastava che Totò Riina al processo avesse detto che stava recitando la parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Toto Formula 1, Toto Wolff: "Mercedes superiore? Non è vero, siamo tutti lì" Sportface.it Formula 1, Toto Wolff: “Mercedes superiore? Non è vero, siamo tutti lì”

Le prime due gare della stagione 2020 di Formula 1 hanno mostrato lo strapotere Mercedes, eppure c’è chi nega la superiorità della W11. Il team principal della scuderia, Toto Wolff, in un’intervista a ...

Wolff: “Sono fuori dalle discussioni Racing Point-Vettel”

Da qualche settimana, Sebastian Vettel è visto come un possibile candidato ad ottenere un sedile in Racing Point dalla prossima stagione. Toto Wolff azionista di Aston Martin ha dichiarato di non ess ...

Le prime due gare della stagione 2020 di Formula 1 hanno mostrato lo strapotere Mercedes, eppure c’è chi nega la superiorità della W11. Il team principal della scuderia, Toto Wolff, in un’intervista a ...Da qualche settimana, Sebastian Vettel è visto come un possibile candidato ad ottenere un sedile in Racing Point dalla prossima stagione. Toto Wolff azionista di Aston Martin ha dichiarato di non ess ...