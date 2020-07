Formula 1, Salvini: “Di chiunque sia il merito, sono contento torni il GP di Imola” (Di sabato 25 luglio 2020) Matteo Salvini ha parlato di Formula 1 e del ritorno del GP di Imola nel calendario esternando felicità per la notizia. “Non conosco le vicende, ma sono contento che il Gran Premio torni ad Imola, di chiunque sia il merito“. Con quest’ultima frase il segretario della Lega fa riferimento alla vicissitudini nate dopo l’annuncio della Regione Emilia Romagna. Inizialmente la deputata leghista Laura Cavandoli ha attribuito il merito al suo partito, salvo ricevere la risposta dal governatore Stefano Bonaccini: “Non risulta che la Lega governi il Paese. Non risulta che la Lega governi la Regione ER. Non risulta che la Lega governi Imola. Non risulti che la Lega gestisca la Formula 1. Non ... Leggi su sportface

