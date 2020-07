Estrazione lotto di oggi, sabato 25 Luglio 2020: i numeri vincenti (Di sabato 25 luglio 2020) In diretta a partire dalle ore 20 l’Estrazione lotto di oggi, sabato 25 Luglio 2020. Diamo uno sguardo ai numeri vincenti sulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con i numeri vincenti dell’Estrazione lotto di oggi, sabato 25 Luglio 2020. sabato 25 Luglio BARI 39 – 2 – 71 – 66 – 3CAGLIARI 67 – 20 – 32 – 82 – 6FIRENZE ... Leggi su zon

Ultimo appuntamento settimanale e ancora una volta con l’undicesima ruota del Lotto Nuova serata in compagnia del Simbolotto. L'estrazione di questa sera è: 4 MAIALE 16 NASO 19 RISATA 12 SOLDATO 1 ITA ...La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 25 luglio 2020, stavolta non basta per sbancare ancora il jackpot. Nessuno riesce infatti ad imitare il giocatore di Sass ...