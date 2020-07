Dramma in casa in Usa, bimbo di 3 anni trova pistola e si spara in testa accidentalmente (Di sabato 25 luglio 2020) Dramma in casa in Usa, bimbo di 3 anni trova pistola. Il piccolo Liam Myers è morto in ospedale un’ora dopo il tragico incidente, troppo gravi erano le ferite riportate dallo sparo. Non è chiaro come il bimbo abbia avuto accesso all’arma carica, ma al momento del fatto in casa vi erano diversi adulti oltre alla madre e nessuno si è accorto di nulla fino allo sparo. Era in casa con la mamma e diverse altre persone adulte ma nessuno di loro si è accorto che il bimbo aveva preso una pistola, lasciata colpevolmente carica e incustodita nell’appartamento, dalla quale poco dopo ha fatto partire accidentalmente un colpo che lo ha ucciso. La ... Leggi su limemagazine.eu

tempoweb : Dramma per Benedetta Rossi, cosa è successo all'orto della chef tv #25luglio #marche - _lallero_serena : *Il vento del perdono* Dramma su una famiglia che si ritrova. Jean viene menata dal compagno parte con la figlia i… - thecryteddybear : @trasposta Dramma fu il giorno che scordai il portafoglio a casa e quando il controllore mi chiese l'abbonamento, c… - alessita_1994 : Antonella Elia al GF vip ha fatto un dramma su Pietro e Fiore Argento che passeggiavano insieme,e ora,salta fuori c… - _UnaLola : Dramma incomprensibile: mi sono dimenticata la penna 'buona' a casa, ho la nausea -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma casa "Emergenza casa, ora è un dramma" IL TELEGRAFO Livorno La Spezia, rogo in una casa di riposo: dramma nella Rsa

Un dramma si è consumato in una Rsa di La Spezia: il rogo nella casa di riposo ha ucciso un anziano, tre le donne rimaste intossicate. (screenshot video) Dramma a La Spezia, dove un anziano è morto a ...

L’agguato per strada e la violenza, il racconto in tribunale di un dramma lungo quattro ore

SERRAVALLE SCRIVIA. Ha voluto parlare dietro un paravento perché non voleva più rivedere in faccia il suo aggressore. È rimasta lì e con estrema lucidità ha ripercorso la terribile notte tra il 21 e i ...

Un dramma si è consumato in una Rsa di La Spezia: il rogo nella casa di riposo ha ucciso un anziano, tre le donne rimaste intossicate. (screenshot video) Dramma a La Spezia, dove un anziano è morto a ...SERRAVALLE SCRIVIA. Ha voluto parlare dietro un paravento perché non voleva più rivedere in faccia il suo aggressore. È rimasta lì e con estrema lucidità ha ripercorso la terribile notte tra il 21 e i ...