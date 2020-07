Diffidati Genoa-Inter: i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Napoli (Di sabato 25 luglio 2020) Alle 19:30 di sabato 25 luglio l’Inter farà visita al Genoa nella cornice dello Stadio Ferraris. La formazione di Conte cerca tre punti per superare l’Atalanta e agganciare il secondo posto a -4 dalla Juventus. Per Antonio Conte in ogni caso c’è la questione Diffidati cui prestare attenzione. I calciatori nerazzurri a rischio squalifica in vista del prossimo appuntamento contro il Napoli sono quattro: de Vrij, Borja Valero, Gagliardini, Vecino. Due di questi (de Vrij e Vecino) sono out per infortunio mentre il solo Gagliardini dovrebbe partire titolare dal 1′. Leggi su sportface

BARELLA Nicolo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). BRUGMAN DUARTE Gaston (Parma): per comportamento scorretto nei confronti d ...

Genoa-Inter, Conte: "Eriksen si è inserito, arriveremo tirati in l’Europa League"

Dopo il pareggio interno con la Fiorentina, l’Inter si prepara a tornare a scendere di nuovo in campo in casa del Genoa. Antonio Conte ha presentato così la sfida ai canali ufficiali del club: "Dobbia ...

