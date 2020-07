Allarme contagi in Spagna, la Catalogna chiude pub e discoteche (Di sabato 25 luglio 2020) Il governo della Catalogna ha ordinato la chiusura di discoteche, locali notturni e pub nell’ambito delle iniziative prese per cercare di contenere una nuova ondata di casi di coronavirus. La nuova misura è entrata in vigore oggi e durerà almeno 15 giorni, riporta il quotidiano El Pais. Pub e discoteche chiusi in Catalogna Allo stesso … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

LaStampa : Allarme contagi, la Catalogna chiude discoteche e pub per 15 giorni - LaStampa : I casi di coronavirus a livello globale segnano un altro record giornaliero. - repubblica : Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: «In un giorno 284mila contagi da #coronavirus, record assoluto». Allarme dell'#Oms. Il record giornaliero precedente era s… - Ettore572 : RT @tg2rai: #coronavirus Stabili i nuovi casi in Italia. Allarme dell'OMS per record contagi nel mondo. Oggi la Ministra @AzzolinaLucia ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme contagi Allarme contagi, la Catalogna chiude discoteche e pub per 15 giorni La Stampa Coronavirus, giornata record di casi nel mondo: oltre 284mila. Francia, no a viaggi in Catalogna

In un giorno sono stati superati i contagi italiani di cinque mesi. I Paesi con il maggior numero di decessi sono gli Stati Uniti, Brasile, Gran Bretagna, Messico, Italia e India. Allarme in Australia ...

Amianto nell’ospedale Covid di Pescara, Pettinari lancia l’allarme: Verì parli subito

Pescara. “La Asl di Pescara, attraverso una lettera protocollata, ha dichiarato che è stata riscontrata presenza di fibre di amianto nei pannelli esterni di tamponatura dell’ospedale Covid presso la p ...

In un giorno sono stati superati i contagi italiani di cinque mesi. I Paesi con il maggior numero di decessi sono gli Stati Uniti, Brasile, Gran Bretagna, Messico, Italia e India. Allarme in Australia ...Pescara. “La Asl di Pescara, attraverso una lettera protocollata, ha dichiarato che è stata riscontrata presenza di fibre di amianto nei pannelli esterni di tamponatura dell’ospedale Covid presso la p ...