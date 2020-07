Ag. Caputo: "Col Napoli gara spumeggiante, entrambe hanno mostrato ottimo calcio" (Di sabato 25 luglio 2020) “Quella contro il Napoli sarà una partita spumeggiante. Sono due squadre che hanno mostrato un ottimo calcio, entrambe hanno poco da chiedere al campionato e quindi potrà essere una partita spettacolare”. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Caputo Col Ag. Caputo: "Col Sassuolo idillio perfetto. Mancini lo sta tenendo sotto controllo" TUTTO mercato WEB DIRETTA/ Entella Perugia (risultato finale 0-2): esordio vincente per Oddo

Al Comunale di Chiavari siamo giunti al ventesimo del primo tempo di Entella Perugia, al momento il risultato rimane sullo 0-0. Dopo un’iniziale fase di studio le due squadre provano a rompere gli ind ...

Napoli-Sassuolo, probabili formazioni: tornano Zielu e Milik, Gattuso ha pronti altri 6 cambi

Il Napoli torna al San Paolo, dopo il ko col Parma tra le polemiche, e Gattuso (anche) per dare motivazioni alla sua squadra ha paragonato il Sassuolo al Barcellona, come filosofia di gioco, definendo ...

