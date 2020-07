Una Vita, spoiler 27 luglio-1 agosto 2020: Cinta ed Emilio si baciano (Di venerdì 24 luglio 2020) Le anticipazioni di Una Vita dal 27 luglio a 1 agosto 2020 delle puntate in onda su Canale 5 svelano che Genoveva sarà al centro delle trame. La sua vecchia conoscenza Marlen le proporrà di unire le forze per uccidere Alfredo. I due sono d’accordo per rubare i soldi ai vicini facendoli investire in un istituto di credito inesistente, ma se il Bryce sparisse tutto il denaro sarebbe della Salmeron. Nel frattempo, Marcelina sarà alle prese con una allergia e chiederà a Servante di aiutarla. Le vicende di Antonito e suo padre Ramon continueranno anche nelle puntate di Una Vita della prossima settimana. Carmen e il Palacios avranno dei problemi dopo che quest’ultimo offenderà, anche se non consapevolmente, la sua nuova fiamma. Una Vita, trame ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Oggi con nonna Rosa, 90 anni, lampedusana da una vita. 'I clandestini devono andare via. Basta, siamo stanchi. Acco… - SkyTG24 : Un successo istantaneo, una vita breve, una voce indimenticabile. #AmyWinehouse ci lasciava 9 anni fa - juventusfc : Una vita in ????. Tanti auguri, Alessio #Tacchinardi! #ForzaJuve - ParmaLiveTweet : Brescia-Parma, storie di ex: Dessena, una vita nel Parma. Poi qualche screzio - TommyBrain : UNA VITA CONTRO. L'intervista a Massimo Mazzucco.' -