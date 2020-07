UE: Airbus conforme a WTO, USA ritiri dazi (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – L’UE e gli Stati membri del consorzio Airbus si sono conformati alla decisione del Wto che ha condannato il costruttore di aerei per aiuti illegali e questo “elimina qualsiasi motivo per cui gli Stati Uniti mantengano le loro contromisure sulle esportazioni dell’Ue“. È quanto scrive la Commissione europea in una nota in merito alla vicenda, precisando che se gli Usa “scelgono di mantenere i dazi o decidono di aumentarli”, l’Unione “agirà per esercitare i propri diritti, non appena il livello delle contromisure è stabilito dal Wto nel caso Boeing“. In una nota, Airbus precisa inoltre di aver “concordato con i governi di Francia e Spagna di apportare delle modifiche ai contratti Repayable Launch Investment (RLI) dell’A350”, ... Leggi su quifinanza

