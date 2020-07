Tutte le frontiere esplorate nel quarto appuntamento del Wired Next Fest (Di venerdì 24 luglio 2020) “Quando sei la prima donna della storia in un ruolo, è fondamentale lavorare bene, perché hai tutti gli occhi puntati addosso. Lavorare male potrebbe voler dire precludere la strada ad altre donne che verranno dopo di te”. Con queste parole di consapevolezza e di vita vissuta dell’astrofisica Jocelyn Bell Burnell, ha preso il via il 23 luglio il quarto evento del Wired Next Fest 2020. Già presidentessa della Royal astronomical society e dell’Institute of physics, Bel Burnell è stata anche la scopritrice della prima stella di neutroni pulsar. “Quando un giorno viaggeremo nello Spazio”, ha continuato, “potremo usare le pulsar come dei fari spaziali per orientarci, dato che emettono un segnale pulsante, non luminoso ma costituito ... Leggi su wired

ElnaySarah : @piersileri @MinisteroSalute @MIsocialTW @robersperanza @manfredi_min Signore, le chiediamo di considerare l'impatt… - AnMorgan235 : @vitaindiretta @con_stefano I cittadini hanno rispettato tutte le regole! Le teste di c.. ci sono ma ci sono miglia… - AnneliseRoska : @robersperanza Veramente per non permettere un altro sterminio di massa io darei una bella chiusura a tutte le fron… - andrewsword2 : RT @MonacoTribuneIT: Monte-Carlo, la Costa Azzurra e il Mediterraneo. Tutte le storie e curiosità senza frontiere - mirko_chr : @casanovaxxxxx Se avessimo chiuso tutte le frontiere, i porti e gli aeroporti, probabilmente saremmo prossimi ad uscirne. -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte frontiere Mascherine, aerei, frontiere: tutte le regole che cambiano da oggi Corriere della Sera Cosa vi aspetta oggi al Wired Next Fest dedicato alle frontiere

Nel quarto appuntamento digitale del Wired Next Fest 2020, in diretta dalle 13:30 alle 19:30, si parlerà dei nuovi confini della scienza e dell'innovazione digitale, ma pure di diritti civili, cinema, ...

Tutto il bello del volontariato: cinque buoni motivi per iniziare

Per questo il volontariato presso enti come Medici Senza Frontiere è il piccolo lume di speranza che ... Darai una svolta alla tua vita Per tutte queste ragioni il volontariato ti permetterà di ...

Nel quarto appuntamento digitale del Wired Next Fest 2020, in diretta dalle 13:30 alle 19:30, si parlerà dei nuovi confini della scienza e dell'innovazione digitale, ma pure di diritti civili, cinema, ...Per questo il volontariato presso enti come Medici Senza Frontiere è il piccolo lume di speranza che ... Darai una svolta alla tua vita Per tutte queste ragioni il volontariato ti permetterà di ...