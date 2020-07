Traffico Roma del 24-07-2020 ore 19:30 (Di venerdì 24 luglio 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto a Roma Nord code sulla via Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via al sesto miglio Verso il raccordo tangenziale verso San Giovanni code dalla via Tiburtina alla rampa d’ingresso per la Roma L’Aquila sulla Pontina verso Latina ancora incolonnamenti a tratti da Tor de’ Cenci a Castel di Decima e poi a seguire da Pomezia sino ad aprile sul raccordo in carreggiata interna code dalla Nomentana alla bivio per la Roma L’Aquila mentre in esterna incolonnamenti dalla Laurentina alla Romanina Per quanto riguarda il trasporto pubblico se c’è ancora interrotto sulle linee tram 3 edotto tra Trastevere Piramide via del Casaletto a causa di un incidente tra veicoli ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 24-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Terracina2020, Europa verde: “Necessario ripensare la mobilità e le infrastrutture”

Terracina – Tra i temi su cui si sta concentrando il programma elettorale di Europa verde Terracina c’è in prima linea, quello della mobilità e delle infrastrutture. “Sono anni che si parla di dotare ...

Viabilit, nel piano Estate 2020 bollino nero sabato 8 agosto

Roma, 24 lug. (askanews) - Al via il Piano dei servizi per lesodo estivo 2020 di Viabilit Italia, contenente le informazioni e le misure preventive, operative e gestionali finalizzate ad offrire ogni ...

Terracina – Tra i temi su cui si sta concentrando il programma elettorale di Europa verde Terracina c'è in prima linea, quello della mobilità e delle infrastrutture. "Sono anni che si parla di dotare ...