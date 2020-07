Tra i partiti tira aria di inciucio per metter mano ai soldi Ue. Dal Cav a Renzi si chiede di coinvolgere il Parlamento per commissariare Palazzo Chigi (Di venerdì 24 luglio 2020) Forte del risultato portato a casa dopo i difficili negoziati a Bruxelles, Giuseppe Conte è più che mai deciso a dar vita nel più breve tempo possibile ad una sorta di task force – anche se il modello non sarà quello alla Colao, per intenderci ma quello di “Strategia Italia” – che dovrà decidere come ripartire i 209 miliardi garantiti dal Recovery fund attraverso l’elaborazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da presentare alla Commissione Ue entro ottobre. Come anticipato dal premier stesso subito dopo la conclusione del Consiglio europeo, vi sarà una cabina composta dai ministri e probabilmente anche da rappresentanti di Comuni e Regioni che avrà si occuperà delle scelte e delle priorità di spesa mentre un organismo tecnico-amministrativo avrà il compito di attuare e ... Leggi su lanotiziagiornale

CarloCalenda : La cosa abbastanza impressionate di Twitter è che è diventato un luogo dove i cittadini si dilettano con % elettora… - PPicerni : Tra i partiti tira aria di inciucio per metter mano ai soldi Ue. Dal Cav a Renzi si chiede di coinvolgere il Parlam… - Tra_LeStelle : RT @frankgabbani: Siamo partiti a vele spiegate, direzione Majano!??? Ci vediamo domenica al Festival di Majano per la prima data di #Inedit… - Ewavolpones84 : RT @MeryQ12: E mentre #Salvini e #Meloni si trastullano tra #Euro SI e Euro NO, a causa della pesante zavorra #Europeista all'interno dei l… - discutiamo : @SpartacusAlban1 @politcsistuff @La_manina__ Abbiamo idee diverse su cosa sia l'estrema desta. A questa stregua il… -