Stalker 2 nel primo trailer era una 'dimostrazione della grafica e dell'atmosfera' a cui punta il team (Di venerdì 24 luglio 2020) Il trailer di Stalker 2 mostrato all'Xbox Games Showcase è un "rendering target" e non un vero e proprio filmato tratto dal gioco. "Il trailer dimostra il livello di grafica e l'atmosfera che intendiamo raggiungere al momento del lancio", ha confermato GSC Game World su Twitter.Anche la data di lancio del 2021 sembra essere attualmente scomparsa. "Non siamo ancora pronti a rivelare la data di uscita", ha aggiunto lo sviluppatore.Altri dettagli sulle FAQ hanno confermato che Stalker 2 sarà un gioco open world con una storia non lineare, in cui le vostre azioni avranno conseguenze sulla trama. Sarà "uno dei più grandi mondi aperti fino ad oggi" e apparentemente avrà molteplici finali.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Freehugskidrau : RT @StayAlwaysHere: @Freehugskidrau Hahahahah l'ho detto nel tweet che sono simpy hahhah no ma comunque non voglio sempre stalker o creepy… - StayAlwaysHere : @Freehugskidrau Hahahahah l'ho detto nel tweet che sono simpy hahhah no ma comunque non voglio sempre stalker o cre… - Stay_Nerd : STALKER 2: svelato nuovo trailer nel corso dell’evento Xbox - MangaForevernet : ? Xbox Showcase - annunciato Stalker 2 ? ? - 98_Martii_ : A volte vorrei tornare indietro nel tempo a quel periodo in cui l’unica cosa che mi preoccupava era cosa twittavano… -

Ultime Notizie dalla rete : Stalker nel Cerveteri, perseguitava la ex moglie: altra condanna per il prof stalker Il Messaggero S.T.A.L.K.E.R. 2, primo trailer all'evento di Xbox Series X 0

Durante l'evento di presentazione dei giochi first party di Xbox Series X è stato mostrato il primo video di gioco di S.T.A.L.K.E.R. 2. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 23/07/2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 è st ...

Cerveteri, perseguitava la ex moglie: altra condanna per il prof stalker

Condannato a 2 anni e 7 mesi in primo grado. Nuovi guai per un professore 56enne di Cerveteri a processo, per la seconda volta, per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Il pm aveva chiesto 2 ...

Durante l'evento di presentazione dei giochi first party di Xbox Series X è stato mostrato il primo video di gioco di S.T.A.L.K.E.R. 2. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 23/07/2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 è st ...Condannato a 2 anni e 7 mesi in primo grado. Nuovi guai per un professore 56enne di Cerveteri a processo, per la seconda volta, per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Il pm aveva chiesto 2 ...