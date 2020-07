Roma a fuoco nove automobili in via Mario Sansone: chiusa la Colombo direzione Eur (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma a fuoco nove automobili in via Mario Sansone: chiusa la Colombo direzione Eur Video Mino Ippoliti Leggi su leggo

tempoweb : Nove auto a fuoco. Paura e traffico in tilt all'Infernetto #24luglio #roma #incendio - affariroma : Incendio all'Infernetto, a fuoco nove auto e sterpaglie: traffico in tilt - - rep_roma : Torvaianica, fratelli rischiano di annegare: salvati dai vigili del fuoco [di FLAMINIA SAVELLI] [aggiornamento dell… - Straccia2 : RT @claudio301065: #Salvini va ignorato lasciato ai suoi deliri è diventato come Nerone vuole superare la delusione della sconfitta dando… - CasilinaNews : Chiusa la #Colombo in direzione #Eur -