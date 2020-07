Renoon, l’innovativo motore di ricerca di moda sostenibile (Di venerdì 24 luglio 2020) Creata per dare agli utenti la possibilità di trovare capi che rispondano ad esigenze di stile e di valori, su Renoon è radunata la più vasta selezione di moda sostenibile al mondo. Con un glossario che spiega tutti i termini relativi al tema green, l’iniziativa coinvolge ulteriormente l’utente, fornendo una chiave di lettura per l’intero contenuto della piattaforma. Homepage del website Renoon.com Leggi anche › I must have dell’estate 2020, in chiave sostenibile Cos’è Renoon Renoon è stata lanciata da quattro giovani italiani, è consultabile online e presente anche sotto forma di app ... Leggi su iodonna

