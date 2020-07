Ragazza 18enne di Perugia muore in un incidente a Mykonos. Era in vacanza con amici (Di venerdì 24 luglio 2020) Una Ragazza perugina di 18 anni è morta questa notte in un incidente stradale, mentre si trovava in vacanza in Grecia, a Mykonos, insieme ad amici umbri. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo su cui viaggiava la comitiva, preso a noleggio sul posto, è precipitato da una scogliera dopo essersi scontrato con un altro veicolo che viaggiava nella stessa direzione, lungo una strada statale. I due veicoli sarebbero caduti per diversi metri dallo strapiombo. Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Ragazza 18enne di Perugia muore in un incidente a Mykonos. Era in vacanza con amici - umbriaOn : Il dramma di Carlotta: Perugia in lutto per l'incidente a Mykonos - zazoomblog : Tragedia a Mykonos: ragazza 18enne di Perugia muore in incidente stradale. L’amica in gravi condizioni - #Tragedia… - qn_lanazione : Tragedia a #Mykonos, muore ragazza 18enne di Perugia - Ital14197757 : @juenenfeu @Pierrot090195 @to4sterbath Detto ciò, io ho appena scoperto che se una ragazza di 17 anni mi schifa per… -