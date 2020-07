Raffaella Mennoia, il total pink strega: “Libera e fiera di me” (Di venerdì 24 luglio 2020) Raffaella Mennoia, sempre più bella e al centro dell’attenzione dei fan, ha stregato tutti con il total pink e un forte messaggio: “Libera e fiera di me” Raffaella Mennoia, Fonte foto: Instagram (@RaffaellaMennoia)Sempre bellissima e al centro dell’attenzione dei suoi fan e follower, la nota opinionista televisiva Raffaella Mennoia si è mostrata su Instagram in uno scatto da togliere il fiato con uno splendido tailleur in total pink: “Libera e fiera di me”. Nella fotografia in questione, il volto noto di ‘Uomini e donne‘ si è mostrata con un seducente ... Leggi su chenews

trash_italiano : 2020 E RAFFAELLA MENNOIA NON HA ANCORA COMPRATO UNA TELECAMERA PER LA CASA DEI SINGLE. #TemptationIsland - joettomba_rrr : Il risentimento della tentatrice durato 0,001 secondi. Due sono le possibilità: o è sottona, o Raffaella Mennoia le… - wdonnablog : Raffaella Mennoia tiroidectomia: tumore alla tiroide ma lei è salva per miracolo - - Hellentin : Appello a Raffaella Mennoia: vogliamo le telecamere nascoste ovunque! #TemptationIsland - alessiobae : RT @trash_italiano: 2020 E RAFFAELLA MENNOIA NON HA ANCORA COMPRATO UNA TELECAMERA PER LA CASA DEI SINGLE. #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia sgarro alla regola | Idee chiare Uomini e Donne MeteoWeek Raffaella Mennoia propone un nuovo tentatore | Scelta inaspettata per Temptation Island

L’autrice di Uomini e Donne nonché anche di Temptation Island è tornata da alcune settimane a Roma per iniziare i casting della nuova edizione del docu-reality. Nonostante le puntate di Temptation Isl ...

Raffaella Mennoia sgarro alla regola | Idee chiare per l’autrice di Uomini e Donne

È un’estate di rinascita per Raffella Mennoia. L’autrice di Uomini e Donne è appena tornata dalla Sardegna, dopo aver seguito in prima persona le registrazioni di Temptation Island, in onda proprio in ...

L’autrice di Uomini e Donne nonché anche di Temptation Island è tornata da alcune settimane a Roma per iniziare i casting della nuova edizione del docu-reality. Nonostante le puntate di Temptation Isl ...È un’estate di rinascita per Raffella Mennoia. L’autrice di Uomini e Donne è appena tornata dalla Sardegna, dopo aver seguito in prima persona le registrazioni di Temptation Island, in onda proprio in ...