Palermo, convenzione stadio: chieste garanzie canone pregresso. Discussione in consiglio tra le polemiche (Di venerdì 24 luglio 2020) Tra oggi e domani l'approvazione.“Poteva essere il giorno decisivo per votare la delibera sulla convenzione per affidare per i prossimi sei anni lo stadio “Barbera” al Palermo”, apre così l’edizione odierna de La Repubblica che fa il punto sulla seduta di consiglio comunale di ieri dove non sono mancate le polemiche sollevate dalle opposizioni che hanno chiesto ulteriori precisazioni agli uffici tecnici che erano presenti durante la seduta. Temi caldi di questa vicenda che riguarda la concessione dello stadio al Palermo sono la pubblicità dentro e fuori l’impianto, le somme che il club rosanero deve per la stagione passata, la possibilità di aprire la struttura ad eventi extrasportvi e il canone ... Leggi su mediagol

Palermo, oltre 15 milioni contro gli allagamenti a Partanna-Mondello e Ciaculli

Arrivano i soldi per contrastare gli allagamenti a Partanna e Mondello

