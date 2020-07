Nel 2018 i carabinieri di Piacenza ottennero una menzione d’onore per la lotta allo spaccio (Di venerdì 24 luglio 2020) «Particolare menzione per i componenti della Stazione Piacenza Levante, che a Bologna, riceveranno un attestato dal comandante della legione carabinieri “Emilia Romagna”, per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo ed istituzionale e per i risultati conseguiti soprattutto nell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti». Si legge questo relativamente al premio carabinieri Piacenza ottenuto nel 2018. La caserma, attualmente sotto sequestro in seguito all’indagine della procura, si sarebbe particolarmente distinta per la lotta allo spaccio. LEGGI ANCHE > Salvini sui carabinieri di Piacenza dice ... Leggi su giornalettismo

