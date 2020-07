'Ndrangheta, 6 latitanti arrestati in Sud America e Albania: alcuni legati ai Bellocco di Rosarno (Di venerdì 24 luglio 2020) Sei latitanti ritenuti appartenenti o contigui alle cosche di 'Ndrangheta sono stati arrestati tra Argentina, Costarica e Albania nell'ambito del progetto "I can" (Interpol cooperation against 'Ndrangheta),... Leggi su feedpress.me

