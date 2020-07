Napoli, Autista Chiede di Indossare La Mascherina e Viene Preso a Sassate Lui e Tutto L’Autobus (Di venerdì 24 luglio 2020) Succede a Casalnuovo, ieri i due giovani hanno Preso a calci il mezzo e frantumato la porta centrale con un masso, rintracciati dai carabinieri. Gli era solamente stato chiesto di Indossare la Mascherina a bordo come richiesto dalle norme sanitarie, hanno finito per prendere d’assalto l’autobus a calci e Sassate. É quello che è successo ieri a Casalnuovo nel napoletano, intorno alle 18.30 su un mezzo della ANM, alla fine i due teppisti sono stati individuati dai carabinieri. I due ventenni erano bordo della linea che porta dalla Stazione Centrale al comune in questione, viaggiavano però privi di Mascherina, a quel punto è stato chiesto di indossarla e questo avrebbe fatto perder loro le staffe. Si sono agitati e hanno cominciato ad insultare e minacciare ... Leggi su youreduaction

