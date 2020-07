MotoGp Andalusia, Vinales davanti a Rossi nelle libere 1. Le prove in diretta (Di venerdì 24 luglio 2020) Jerez de la Frontera, 24 luglio 2020 - nelle prime prove libere del Gran Premio di Andalusia è Maverick Vinales su Yamaha è stato il più veloce. Sul circuito di Jerez nelle FP1 il pilota spagnolo ha ... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - motoblogit : MotoGP Andalusia 2020: orari, diretta TV e streaming live - pinadero50 : ??Libere 1, doppietta Yamaha: 1° Vinales, 2° Rossi - RaiSport : #Vinales comanda le prime libere del #Gp di #Andalusia, #Rossi secondo ?? Lo spagnolo della #Yamaha sfreccia a… - nik902012 : RT @SkySportMotoGP: ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1????? @mvkoficial12… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Andalusia

Il Gran Premio di Andalusia di MotoGP, valevole per il secondo appuntamento del Motomondiale 2020, prende il via venerdì 24 luglio con le prime due sessioni di prove libere. Alle ore 9:55 i piloti sce ...(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Doppietta Yamaha con Maverick Vinales e Valentino Rossi nelle prime libere della motogp in Andalusia, seconda prova del mondiale 2020, in programma domenica sul circuito di Jer ...