Mike Tyson torna sul ring a 54 anni: il 12 settembre contro Roy Jones jr in un match di esibizione (Di venerdì 24 luglio 2020) “Iron” Mike torna sul ring. Sì, a 54 anni Mike Tyson combatterà ancora: il 12 settembre probabilmente, contro Roy Jones Jr, in un match di esibizione basato su 8 round. Lo ha ufficializzato lo stesso pugile attraverso il suo sito internet, aggiungendo che “sarà un incontro fantastico”. Un annuncio che accompagna una strategia comunicativa basata appunto sui social: qualche mese fa l’idea era stata lasciata trapelare con un breve filmato diffuso su Instagram in cui si vedeva l’ex pugile impegnato in una sessione d’allenamento col suo coach, e alla fine della clip lo slogan “I’m back”, “sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

