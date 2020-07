Mediaset: Olanda “congela” progetto MFE fino a 1 settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Nella complessa contesa fra Mediaset e Vivendi è il fronte olandese (anzichè quello spagnolo) a scompaginare le carte sul tavolo del progetto MFE, la superholding di Mediaset, che resta “congelata” almeno fino all’1 settembre. Nell’udienza di oggi venerdì 24 luglio – derivante dal reclamo di Vivendi contro la decisione del tribunale di Amsterdam che a febbraio ha rigettato le richieste di Vivendi di sospensiva dell’operazione che porta alla holding di Mfe – i giudici olandesi, infatti, hanno sospeso l’operazione fino alla sentenza, prevista l’1 settembre. Questo significa che l’Olanda per il momento prevarrà sulla sentenza di Madrid, attesa da ... Leggi su quifinanza

rickysamp69 : RT @alanfriedmanit: Mediaset: trasferisce la sede legale in Olanda - Miti_Vigliero : RT @alanfriedmanit: Mediaset: trasferisce la sede legale in Olanda - MastriTina : RT @alanfriedmanit: Mediaset: trasferisce la sede legale in Olanda - SoloCristy : RT @alanfriedmanit: Mediaset: trasferisce la sede legale in Olanda - SilviaTeresa14 : RT @alanfriedmanit: Mediaset: trasferisce la sede legale in Olanda -