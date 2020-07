Maltempo shock nel Salento, 2 improvvisi dust-devil sulla spiaggia di Porto Selvaggio: panico tra i bagnanti [VIDEO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Un pomeriggio di luglio all’insegna di sole e caldo sulle spiagge del Salento. Lo stavano vivendo in tranquillità i bagnanti di Porto Selvaggio ieri, giovedì 23 luglio, ma all’improvviso quella tranquillità è stata spazzata via – è proprio il caso di dirlo – non da non uno, ma ben due dust devil. I vortici d’aria hanno seminato scompiglio nella spiaggia, sollevando oggetti e vestiti tra le urla della gente colta di sorpresa (vedi VIDEO seguente). Nelle immagini, uno dei due vortici si vede in lontananza, sullo sfondo, mentre l’altro è in primo piano ed è individuabile dagli oggetti che volano per aria. Maltempo Puglia, due dust ... Leggi su meteoweb.eu

TV7Benevento : Maltempo: Bellanova, 'misure per gestire emergenze, avanti con piano shock'... -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo shock Maltempo shock nel Salento, 2 improvvisi dust-devil sulla spiaggia di Porto Selvaggio: panico tra i bagnan ... Meteo Web Maltempo in Lombardia, grandine grossa come noci nel Varesotto

Milano, bomba d'acqua all'alba fa esondare il Seveso. E nel Varesotto cade grandine grossa come noci Una bomba d'acqua ha interessato Milano nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, provocando l'es ...

Maltempo: Bellanova, 'misure per gestire emergenze, avanti con piano shock'

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – "La bomba d'acqua che si è riversata ieri sera su Palermo, causando enormi disagi e allagando la città, è stato un evento climatico sorprendente e inaspettato. Che però lan ...

Milano, bomba d'acqua all'alba fa esondare il Seveso. E nel Varesotto cade grandine grossa come noci Una bomba d'acqua ha interessato Milano nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, provocando l'es ...Roma, 16 lug. (Adnkronos) – "La bomba d'acqua che si è riversata ieri sera su Palermo, causando enormi disagi e allagando la città, è stato un evento climatico sorprendente e inaspettato. Che però lan ...