I One Direction compiono 10 anni: «Quello che abbiamo fatto insieme è stato incredibile» (Di venerdì 24 luglio 2020) Directioners di tutto il mondo, unitevi: i One Direction, i ragazzi inglesi capaci di dar vita a una delle boyband più seguite e apprezzate della musica internazionale, compiono 10 anni. Era il 2010, infatti, quando debuttarono nello show televisivo The X Factor stregando il cuore di milioni di spettatrici che giurarono amore eterno a quei teenager che, nel bene e nel male, avrebbero scritto una pagina di storia e che oggi celebrano quel traguardo con gioia e un filo di commozione. «Non avevo idea di cosa ci aspettasse quando ho inviato questo messaggio a mio padre dieci anni fa, nel momento preciso in cui si è formata la band» cinguetta Louis Tomlinson allegando proprio la foto di quel messaggio, «I’m in a boyband», che scrisse con la gioia di chi sa che il suo sogno sta finalmente diventando realtà. https://twitter.com/Harry_Styles/status/1286307112608440320 Leggi su vanityfair

