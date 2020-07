Giuffredi: “Sepe potrebbe tornare al Napoli. Se parte Hysaj, si può parlare di Faraoni” (Di venerdì 24 luglio 2020) Mario Giuffredi, agente tra gli altri, di Elseid Hysaj, Davide Faraoni dell’Hellas Verona, Luigi Sepe del Parma è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, parlando della situazione dei suoi assistiti: “Se dovesse andare via uno tra Ospina e Meret, Sepe potrebbe tornare perché è uno dei portieri che piace al Napoli. Stesso discorso vale per Hysaj: se va via lui, possiamo aprire un discorso per Faraoni. Malcuit? È un discorso che non mi riguarda, non so cosa vogliano fare”. Foto: Il Mattino L'articolo Giuffredi: “Sepe potrebbe tornare al Napoli. Se parte Hysaj, si può parlare di Faraoni” ... Leggi su alfredopedulla

