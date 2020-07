Formula 1 - Confermate altre tre gare in Europa, c'è anche Imola (Di venerdì 24 luglio 2020) Adesso è ufficiale: dopo il GP di Russia del 27 settembre, la Formula 1 continuerà a correre in Europa con altre tre gare in programma al Nürburgring, a Portimao e a Imola.Non si andrà in America. Le tre novità in calendario prenderanno il posto delle gare nelle Americhe che, a causa della situazione sanitaria legata al Covid-19, non potranno disputarsi. Questanno, quindi, il circus farà a meno delle tappe in Canada, Messico, Texas e Brasile L'undicesima tappa del Mondiale di F.1 2020 sarà il Gran Premio dell'Eifel, in Germania: si correrà sul circuito del Nürburgring l'11 ottobre. Dopo una settimana di pausa, si tornerà in pista a Portimao per il Gran Premio del Portogallo che rientra così ... Leggi su quattroruote

