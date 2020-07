Firenze: arrestato con 8 chili di hashish in auto. Tradito dal fanalino di coda (Di venerdì 24 luglio 2020) Scoperti 14 involucri di hashish nascosti in un borsone riposto nel vano portabagagli dell’auto, per un peso di 7 kili e 940 grammi e, ancora, occultati nel vano motore 5 ovuli con ulteriori 51 grammi circa sempre di hashish. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo veniva anche trovato in possesso di 450 euro Leggi su firenzepost

GDF : #Cocaina nei chicchi di caffè. Arrestato dalla #GDF di #Varese, in provincia di #Firenze, un responsabile che ha te… - repubblica : Pisa, usura a interessi fino al 65%, l'uomo arrestato prende reddito cittadinanza [aggiornamento delle 14:36] - FirenzePost : Firenze: arrestato con 8 chili di hashish in auto. Tradito dal fanalino di coda - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: In auto con 8 chili di #hashish: arrestato - qn_lanazione : In auto con 8 chili di #hashish: arrestato -