Fca, pm Francoforte: “Installati dispositivi per manipolare controllo emissioni”. 5 manager “coinvolti”, almeno 6 i modelli su cui si indaga (Di venerdì 24 luglio 2020) Motori manipolati per avere alte prestazioni e con emissioni che rispettino le ormai rigide norme europee sull’inquinamento. Assomiglia al Dieselgate, che per un periodo ha travolto Volkswagen, l’inchiesta della Procura di Francoforte sul Meno (Germania) che ha chiesto agli inquirenti di Torino una valanga di documentazione da sequestrare e da far consegnare per l’indagine sulla presunta frode in commercio commessa da Fca. E così il 22 luglio gli uomini della Guardia di finanza si sono presentati in più sedi per raccogliere tutto il materiale. I pm tedeschi – a quanto apprende ilfattoquotidiano.it – ritengono coinvolte almeno sei persone nell’indagine: si tratta di Vittorio Antonio Tucci (ingegnere capo del Gobal eMobility propulsion system di Fca), Luca La Sala (principal engineer cordinator di Fca), ... Leggi su ilfattoquotidiano

