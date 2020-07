Così la Lega vuole aiutare i poveri proprietari di seconde case (Di venerdì 24 luglio 2020) Il governo ha intenzione di portare la prossima settimana in Aula il voto sullo scostamento di bilancio per un ammontare totale di 25 miliardi che servirà, nelle intenzioni dell’esecutivo, a portare incentivi sotto forma di taglio dei contributi per chi riporterà i dipendenti al lavoro dalla Cig o per chi farà nuove assunzioni, per la ripartenza in sicurezza della scuola, per dare ossigeno a Comuni e Regioni con le casse vuote per l’emergenza, e per ridurre il peso delle tasse di marzo, aprile e maggio rinviate al momento a settembre. Così la Lega vuole aiutare i poveri proprietari di seconde case Ci sarà poi un prolungamento della cassa integrazione con causale Covid, tutta a carico dello Stato, per altre 18 settimane (da ... Leggi su nextquotidiano

