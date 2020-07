Coronavirus, focolaio in Trentino: 14 positivi legati a Bartolini (Di venerdì 24 luglio 2020) In Trentino continua a preoccupare la situazione relativa ai contagi da Coronavirus: focolaio con altre 14 persone trovate positive In tre giorni il Trentino ha visto salire vertiginosamente i nuovi contagi da Coronavirus. Nella giornata di mercoledì sono stati trovati 20 nuovi positivi e ieri altre 30 unità. Un focolaio trovato alla Bartolini di Rovereto che desta preoccupazione. Inoltre oggi altre 14 persone risultano positive. Tutti i nuovi positivi sono comunque asintomatici, ma alcuni di loro sarebbero minori. Tra questi, tre farebbero parte della ditta di spedizioni, mentre gli altri 11 sarebbero familiari a loro legati. Una situazione dunque che continua a preoccupare nel nord Italia. ... Leggi su bloglive

