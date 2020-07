Coronavirus, da ieri meno contagi e ‘solo’ 5 vittime, non accadeva da febbraio. Aumentano i guariti (Di venerdì 24 luglio 2020) ieri sono aumentati e, esattamente 24 ore dopo, ecco che la Protezione civile ci comunica che oggi i nuovi contagi sono invece calati (252), portando così il numero complessivo dei casi totali a 245.590. Sul fronte regioni, riguardo ai nuovi positivi, l’incremento più alto è ancora quello legato dall’Emilia Romagna: 63 contro i 53 della Lombardia, ed i 30 del Veneto. Da ieri però, soltanto due Regioni (Valle d’Aosta e Basilicata), non hanno registrato nuovi casi. Decisamente in calo anche il numero delle vittime, ‘solo’ 5, un dato che ci riporta addirittura allo scorso febbraio. Dunque in totale, ad oggi i decessi per Coronavirus nel Paese sono stati 35.097. Con i -103 censiti da ieri, sono 12.301 gli attualmente ... Leggi su italiasera

virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - rtl1025 : ?? Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Pr… - Pincopanco999 : RT @virginiaraggi: Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva del T… - ilmetropolitan : #Calabria. #Coronavirus: sono 1.246 i positivi ad oggi, più 1 rispetto a ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ieri Coronavirus, oggi in Italia 252 nuovi casi e 5 morti Il Sole 24 ORE Coronavirus, sale il numero dei casi in Puglia: Emiliano convoca task force

Emiliano: “Siamo pronti ad affrontare la seconda ondata, continuando a vivere” Dopo i 9 contagi di ieri e dopo il bollettino epidemiologico di oggi, che conta 13 nuovi casi positivi al Covid-19 in ...

In Sicilia 8 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso

ROMA (ITALPRESS) - Otto nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 3 in rispetto a ieri. A riferirlo il Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino che monitora la pandemia in Italia. In total ...

