Caserta, spaccia cocaina mentre è ai domiciliari: 33enne finisce in carcere (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Continuava a vendere cocaina nell’abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari sempre per reati inerenti gli stupefacenti. E’ l’accusa a carico di un 33enne di Caserta, Graziano Grillo, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato, ed è finito in carcere. A scoprirlo i poliziotti della Sezione “Antidroga” della Squadra Mobile, che hanno monitorato i movimenti del 33enne insieme ai colleghi della sezione Falchi e ad una pattuglia della Squadra Volante; gli agenti sono andati a casa dell’uomo fingendo di dover effettuare un normale controllo, ma una volta dentro, hanno individuato una stanza, dove è stata trovata un’agenda con nomi e cifre, la somma ... Leggi su anteprima24

