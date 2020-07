Calciomercato Napoli, Osimhen: “Oramai è fatta” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono ore decisive in casa Napoli l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, sembra sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. A confermare le indiscrezioni che nelle ultime ore arrivano da oltralpe, secondo le quali l’ufficialità del trasferimento dell’attaccante dal Lille al Napoli potrebbe arrivare già tra stasera e domani mattina, c’è anche il cognato di Osimhen, Osita Okolo. “Ormai è fatta – spiega il cognato a TuttoMercatoWeb – l’annuncio del suo passaggio al Napoli può arrivare già oggi. Victor è davvero emozionato e non vede l’ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura in Serie A. Il Napoli per lui ... Leggi su anteprima24

DiMarzio : #Napoli - Boga, gli aggiornamenti - DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Osimhen, dalla Francia: 'L'allenatore aveva confermato il suo trasferimento al #Napoli. Somiglia a… - sscalcionapoli1 : L'agente di Karnezis: 'Orestis al Lille nell'affare Osimhen? Non ho ricevuto alcuna comunicazione dal Napoli, vedre… -