Auto aziendali - Benamati: "Rimodulare tutta la fiscalità del settore" (Di venerdì 24 luglio 2020) Gianluca Benamati è il firmatario dellemendamento al decreto Rilancio che estende gli incentivi previsti per le elettriche alle endotermiche Euro 6. Ma non si vuole fermare qui. Insieme al sottosegretario del Mise Alessia Morani, il deputato del Pd vuole riformulare anche la pesante pressione fiscale sullAuto aziendale.Visione di sistema. Il parlamentare dem e vicepresidente della commissione Attività Produttive della Camera, ingegnere chimico e ricercatore, ha una visione più di sistema, anche perché nato ed eletto lungo quella via Emilia che dei motori ha fatto un distretto industriale importantissimo. Insomma, per Beneamati il settore Auto è essenziale per la ripresa e deve esser messo al centro, insieme ad altre filiere, al prossimo piano nazionale delle riforme. Che il governo ha ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Auto aziendali - Benamati: 'Rimodulare tutta la fiscalità del settore' - weijgenberger : Incentivi auto: il 29 luglio i fondi statali saliranno a 400 milioni. Prossimo passo: defiscalizzazione delle auto… - Auto_Aziendali : È arrivato il momento di pensare a come far ripartire l’#economia e la #mobilità in Italia, senza scordare l’import… - BI_Italia : Ma abbondano le critiche: 'Le risorse in campo sono poche. Non arriveremo a dicembre. E manca ancora la defiscalizz… - infoiteconomia : Incentivi auto: il 29 luglio i fondi statali saliranno a 400 milioni. Prossimo passo: defiscalizzazione delle auto… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto aziendali Auto aziendali - Benamati: "Rimodulare tutta la fiscalità del settore" Quattroruote L’anno d’oro di Tesla: dopo il sorpasso di Toyota, arriva il primo profitto

Il 2020 diventa l’anno migliore per Tesla, con il primo profitto annuale e l’annuncio di una nuova fabbrica in Texas che produrrà camioncini elettrici. Evidentemente la valutazione dell’azienda a 300 ...

Innovation2Live 2020, ecco le 4 startup vincitrici della call del Gruppo Enercom

Sono Ecohydrotec, Latitudo 40, Regalgrid Europe e Seares le quattro startup vincitrici della Call4Startup innovation2live, lanciata per il secondo anno consecutivo dal Gruppo Enercom per l’innovazione ...

Il 2020 diventa l’anno migliore per Tesla, con il primo profitto annuale e l’annuncio di una nuova fabbrica in Texas che produrrà camioncini elettrici. Evidentemente la valutazione dell’azienda a 300 ...Sono Ecohydrotec, Latitudo 40, Regalgrid Europe e Seares le quattro startup vincitrici della Call4Startup innovation2live, lanciata per il secondo anno consecutivo dal Gruppo Enercom per l’innovazione ...