Ardea, operazione “Serpentone pulito”: arrivano le ‘ruspe’, via i rifiuti e in arrivo le telecamere (Di venerdì 24 luglio 2020) Ardea, una giornata importante per quello che da tutti era stato ribattezzato come il “Bronx” del territorio. Dopo numerosi esposti infatti inviati al Prefetto di Roma, al Ministero dell’Ambiente, ai Carabinieri e alla Procura di Velletri da parte dei consiglieri di Cambiamo Anna Maria Tarantino e simone Centore per far ripulire l’area (non ultimo un dettagliato esposto presentato dall’avvocato francesco Falco per conto di alcuni suoi assistiti) e dopo numerosi articoli di giornali che mettevano a nudo la triste realtà igienico sanitaria e di incolumità pubblica, finalmente l’amministrazione comunale – seppur in ritardo – ha fatto si che oggi iniziassero i lavori di bonifica alle Salzare. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Il blitz di oggi alle Salzare Questa mattina all’alba una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Ardea operazione Ardea, operazione “Serpentone pulito”: arrivano le ‘ruspe’, via i rifiuti e in arrivo le telecamere Il Corriere della Città Pomezia e Ardea, maxi sequestro di mascherine non sicure: denunciate 4 persone (VIDEO)

(VIDEO) Sequestrate oltre 320 mila mascherine non sicure. Operazioni anche a Roma e Pomezia

