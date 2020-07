Anpal, l’inventore dei navigator si approva il bilancio da solo (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – Domenico Parisi, per gli amici Mimmo, è presidente di Anpal e amministratore unico di Anpal Servizi Spa dal 4 febbraio 2019 (decreto firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella). Fu scelto al vertice dell’Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro dall’allora vicepremier Luigi Di Maio per seguire la riforma dei centri per l’impiego e l’attuazione del reddito di cittadinanza. Parisi dal 2007 è pure professore di Demografia e Statistica dell’Università statale del Mississippi, ma sarebbe un tantino noioso soffermarsi troppo sul suo curriculum, visto che è lungo ben 18 pagine. Quando si dice possedere la virtù della brevitas. L’Archimede dei navigator Basterebbe allora ricordare che Parisi è l’Archimede dei ... Leggi su ilprimatonazionale

Anpal l’inventore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anpal l’inventore