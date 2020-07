Udinese Juve, Fofana: «Dietro di noi le squadre corrono» (Di giovedì 23 luglio 2020) Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, ha parlato prima della partita contro la Juventus Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, della lotta salvezza nel pre partita della sfida contro la Juventus. «È una situazione pericolosa, perché Dietro stanno spingendo. Noi abbiamo ancora quattro partite e fare di tutto per vincere. Siamo consapevoli della situazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - carloalberto52 : In udinese/juve lo fiskiano... In roma/INTER no; va anke al VAR e conferma il no. ?????? I D E N T I C O ?? - BeritaJuventus : Football Italia: Liveblog: Udinese v Juve and Lazio v Cagliari -