Udinese, Gotti: «Scudetto alla Juve? Contento per Sarri (Di giovedì 23 luglio 2020) Luca Gotti ha parlato al termine della sfida vinta contro la Juventus: le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Juventus. «Non me l'aspettavo, però la cosa più bella è che i ragazzi hanno fatto tutto quel che potevano fare perché succedesse. Era difficile da immaginare, coi presupposti del pregara, con pochi a disposizione e tanta stanchezza. Sono Contento che Sarri vinca lo Scudetto ma contestualmente sono Contento che non lo festeggino qui».

