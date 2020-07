Twitch e l'esercito americano: Alexandria Ocasio-Cortez vuole vietare il reclutamento dei giovani sulla piattaforma (Di giovedì 23 luglio 2020) La rappresentante degli Stati Uniti d'America, Alexandria Ocasio-Cortez, sta introducendo una misura che impedirebbe ai militari di utilizzare videogiochi, eSport e servizi di streaming live per il reclutamento. Attualmente, diversi rami dell'esercito, tra cui l'esercito americano e la marina, hanno le proprie squadre di eSport che trasmettono dirette su Twitch.La misura arriva dopo numerose polemiche sulla presenza di Twitch dell'esercito. L'esercito degli Stati Uniti e la Marina degli Stati Uniti hanno recentemente bannato gli spettatori che chiedevano risposte sui crimini di guerra. Come se non bastasse, Twitch pochi giorni fa ha bloccato le pagine ... Leggi su eurogamer

