Trullo. Minaccia un negoziante per farsi dare dei soldi, poi lo prende a pugni in faccia: arrestato 50enne (Di giovedì 23 luglio 2020) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato per il reato di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, un romano di 35anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è entrato in un negozio di alimentari di via del Trullo e, dopo aver Minacciato verbalmente il titolare, un cittadino del Bangladesh di 47 anni, ha preteso la somma di 50 euro. LEGGI ANCHE: Incidente mortale sulla Tiburtina: chi è la vittima, perde la vita in piena notte dopo lo scontro frontale col compattatore dei rifiuti Al diniego del 47enne, il malvivente lo ha spintonato e gli ha sferrato due pugni al volto per poi dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. I Carabinieri intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno raccolto la descrizione del 35enne e lo hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

