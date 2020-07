Talmente ubriaco sull’Appia che il 118 non riesce “a soccorrerlo”: intervengono i Carabinieri (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella giornata di oggi, giovedì 23 luglio 2020, a Scauri di Minturno (LT), i militari del locale Norm – sezione radiomobile hanno arrestato un 30 enne di Formia (Latina). In particolare i militari operanti sono intervenuti sulla Via Appia, a seguito di richiesta telefonica al 112 n.u.e. per dare ausilio al personale del 118, che stava prestando soccorso al predetto, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sul posto, il soggetto alterato, aggrediva fisicamente i militari procurando loro delle lesioni, vendendo poi bloccato con l’ausilio di altre pattuglie intervenute. Il prevenuto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione Carabinieri di scauri in attesa del rito direttissimo. Talmente ubriaco sull’Appia che il 118 non riesce “a soccorrerlo”: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nella giornata di oggi, giovedì 23 luglio 2020, a Scauri di Minturno (LT), i militari del locale Norm – sezione radiomobile hanno arrestato un 30 enne di Formia (Latina). In particolare i militari ...

